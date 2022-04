Go Ahead kijkt na winst hoopvol naar Europa, Willem II angstig naar degradatie

Binnen het half uur was duidelijk dat Willem II weer een moeilijke avond tegemoet ging. Verdediger Joris Kramer kon uit een hoekschop vogelvrij inkoppen. Doelman Timon Wellenreuther pareerde de inzet nog, maar niet voldoende, waarna Isac Lidberg als een echte spits er snel bij was en de 1-0 in de scrimmage binnenschoot.

Kort na de openingsgoal veranderde het doel van Willem II na een snel genomen vrije trap opnieuw in een schiettent. Wellenreuther verwerkte enkele inzetten nog tot een corner, maar ook die hoekschop werd niet overtuigend weggewerkt. De bal viel voor de voeten van Iñigo Córdoba, wiens schot via een stuit en een touché in de verre hoek landde: 2-0.