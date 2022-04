Toestand wielrenner Vader stabiel na zware val in Ronde van Baskenland

Milan Vader is in de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland hard ten val gekomen. De 26-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma duikelde in een afdaling over de vangrail heen. In het ziekenhuis in Bilbao startten de artsen direct met opereren. Zijn situatie is inmiddels stabiel. Zo meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.

Patrick Vader, de vader van Milan, liet eerder op de dag aan het AD weten dat er meteen stents in de halsslagaders worden geplaatst omdat die vernauwd zijn. Ook heeft hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. De wielrenner wordt onder narcose gehouden.

Enkele uren later liet Jumbo-Visma weten dat Vader goede medische zorg krijgt in Bilbao en dat zijn situatie inmiddels stabiel is.

Vader, die in Tokio bij de olympische mountainbikerace als tiende eindigde, is pas sinds kort wegrenner. In Baskenland reed hij in dienst van kopman Primoz Roglic. Zelf stond hij na de vierde etappe op de 32ste plaats.