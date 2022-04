Will Smith mag 10 jaar niet meer naar Oscaruitreiking vanwege klap Chris Rock

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft besloten dat acteur en rapper Will Smith tien jaar lang niet meer naar de Oscaruitreiking mag. Ook mag hij naar geen enkel ander Academy-evenement. Het is een strafmaatregel omdat Smith de komiek Chris Rock een klap had gegeven bij de laatste uitreiking.

De Academy noemt de actie van Smith "onaanvaardbaar en schadelijk". Zelf gaat het instituut ook door het stof door toe te geven dat er meteen na het incident niet goed gehandeld is. "Tijdens onze uitzending hebben we de situatie in de zaal niet adequaat aangepakt. Het spijt ons." Smith kon na de klap gewoon zijn Oscar in ontvangst nemen. Wel zou hem gevraagd zijn om te vertrekken, maar dat weigerde hij.

Smith zegt in een verklaring de beslissing van de academie te accepteren en te respecteren.

Haaruitval

Tijdens de Oscaruitreiking maakte presentator Chris Rock een grap over de vrouw van Will Smith, Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia, waardoor haar haar uitvalt. Rock zei dat ze met haar kale hoofd klaar was voor een vervolg op G.I. Jane, de film waarvoor Demi Moore in 1997 haar hoofd kaalschoor.

Hierop liep Smith het podium op en sloeg hij de komiek in zijn gezicht. Later op de avond kreeg Smith de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in King Richard, over de vader van de tennisgrootheden Venus en Serena Williams.

Vorige week begon de Academy een tuchtprocedure tegen Will Smith. De artiest wordt ervan beschuldigd dat hij de gedragscode van de organisatie heeft geschonden.