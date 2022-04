Steenrijke ruimtevaarders onderweg naar ISS, eerste private missie

Axiom Space, het bedrijf dat de missie organiseert, zegt dat de vier mannen 25 wetenschappelijke experimenten gaan uitvoeren in de ruimte. Ze onderzoeken onder meer op welke manier mensen ouder worden in de ruimte en er worden robotjes getest.

De raket werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Als alles goed gaat, komen de ruimtevaarders morgen aan op hun bestemming. Tien minuten na de lancering landde het eerste deel van de raket, die gebouwd is door SpaceX, weer op aarde. Het is de bedoeling om hem opnieuw te gebruiken bij een volgende lancering.

Vier ruimtevaarders zijn in een raket vertrokken naar het ISS. Het is de eerste missie naar het internationale ruimtestation die volledig gefinancierd is door private personen. Een van de commerciële ruimtevaarders is de 64-jarige Nederlands-Israëlische zakenman Eytan Stibbe.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/a5ucqbDwQ0

De Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría is de bevelhebber van de vlucht. Voor hem is het de vijfde keer dat hij in de ruimte is. Drie steenrijke mannen reizen met hem mee; de Amerikaanse vastgoedbelegger Larry Connor, ondernemer Mark Pathy uit Canada en Stibbe, die een investeringsmaatschappij heeft.

Voordat hij aan de slag ging in het bedrijfsleven was hij luchtmachtpiloot. Hij werd in 1982 bekend in Israël door een luchtgevecht waarbij hij drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. Acteur Tom Cruise zou ook meegaan naar het ISS voor de opnames van een film, maar die plannen zijn uitgesteld.

De lancering verliep zoals gepland: