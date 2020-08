NOS Voetbalpodcast #110: 'Van Gaal is de perfecte oplossing voor dit Nederlands elftal'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen met voetbalcommentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal.

Zondag vertelde Vermeulen in Studio Voetbal dat Louis van Gaal openstaat voor een derde termijn als bondscoach. Volgens Grueter is dat goed nieuws voor Oranje. "Als je kijkt naar de statuur van Louis van Gaal, dan hoeven we toch niet lang te praten om te zeggen dat dit de perfecte oplossing is voor het Nederlands elftal."

Roelfs vraagt zich af wat de profielschets is van de KNVB. "Wordt het een projectbondscoach die alleen het EK gaat doen, of stel je iemand aan voor vier jaar." In dat laatste geval zou Roelfs gaan voor een andere kandidaat.

Elshoff is benieuwd hoe het contact tussen Vermeulen en Van Gaal precies is verlopen. "Als ik iets van hem wil weten dat belangrijk is, dan stuur ik een app of mail. Daar reageert hij altijd heel netjes op", vertelt Vermeulen.