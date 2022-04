Monsterfile voor ferry Dover, 2000 vrachtwagens aan de kant

Aanleiding voor het verkeersinfarct is een perfect storm: P&O Ferries, de maatschappij die normaal een derde van de verbindingen met het Europese vasteland uitvoert, vaart al enkele weken niet. Andere rederijen kunnen de extra vraag nu niet meer aan.

Zij krijgen ook te maken met paasdrukte; in het VK is vandaag een schoolvakantie begonnen. Daarbovenop komen technische problemen bij de Britse douane.

Tot maandag is er volgens de ferrymaatschappijen geen extra capaciteit beschikbaar. Vanwege de problemen is de snelweg M20 van Londen naar de kust over een lengte van 37 kilometer dicht. Personenauto's kunnen wel bij de haven komen.