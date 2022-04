Belg Evenepoel neemt leidertrui over van Roglic in Ronde van Baskenland

Op die venijnige klim naar de finish zaten stukken met een stijgingspercentage van 16 procent. Ritwinnaar Rodrigues had het zwaar maar ook Vingegaard en Vlasov raakten in de problemen. Ze kwamen ten val en konden niet meer opstappen, waardoor ze met fiets in de hand over de finish renden.

Het scheelde weinig of de groep-Evenepoel, waar ook andere klassementsrenners als Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martinez, Jonas Vingegaard en Ion Izagirre in zaten, haalde de ontsnapte Spanjaard terug op het laatste steile klimmetje. Rodriguez kwam nauwelijks meer vooruit.

Carlos Rodríguez heeft de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Ineos-renner bleef een sterke achtervolgende groep, met onder anderen Remco Evenepoel maar zonder klassementsleider Primoz Roglic, knap voor in de regen. Met nog één etappe te gaan, neemt Evenepoel het geel over van Roglic.

De heuvelige bergrit van ruim 160 kilometer was vrijwel nergens vlak en daardoor pittig. Rodriguez zag zich na zo'n 65 kilometer in een kopgroep van zes omringd door enkele flinke namen, zoals Sepp Kuss en Marc Soler. Die groep dunde op de laatste grote klim zo uit dat Rodriguez alleen overbleef met Soler.

Aanval Evenepoel

Daarachter brak Evenepoel de koers op zo'n 20 kilometer van de streep open, ging in de achtervolging op de kopgroep en kreeg het sterke groepje mee. Tegelijkertijd was het een aanval op het geel van Roglic, het verschil tussen de twee kopmannen was slechts vijf seconden.

Jumbo-Visma-renner Roglic pareerde de aanval niet en belandde in een achtervolgende groep op die klassementsmannen. Hij kwam binnen met een achterstand van 1.16 op de winnaar. Roglic zakt daardoor naar plek acht in het algemeen klassement. QuickStep-renner Evenepoel is de nieuwe leider.

Zaterdag is de laatste etappe. Een 135 kilometer lange rit met finish in Usartza bovenop een col van de eerste categorie. Daarvoor gaat het peloton nog over twee eerste categorie-bergen en twee cols van de tweede categorie.