Nieuw 49erFX-duo Van Aanholt/Duetz meteen succesvol met eindzege in Mallorca

Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben bij hun eerste grote wedstrijd in de 49erFX meteen succes geboekt. Het zeilduo is bij de Prinses Sofía Cup in Mallorca, waar de beste zeilers van de wereld aanwezig zijn, al voor de medaillerace zeker van de eindzege in het klassement.

Van Aanholt werd met Elise de Ruijter vorig jaar wereldkampioen, Duetz won in Tokio met Annemiek Bekkering olympisch brons. Samen troefden zij in de baai van Palma de Mallorca olympisch kampioenen Martina Soffiatti Grael en Kahena Kunze uit Brazilië af.

Van Aanholt/Duetz won vier van de twaalf races en voer zeven keer naar het podium. Ze staan twintig punten voor op Grael/Kunze en hoeven de medaillerace alleen nog te finishen.

Terugvechten

"We zijn heel happy en hebben heel mooi evenement gevaren", was de reactie van Van Aanholt. "De eerste keer samen dus dat was ook wel spannend."

"Ook als we echt even een keertje niet zo goed lagen of we kwamen niet lekker weg bij de start, dan is het heel fijn dat we het gewoon terugvechten, bootje voor bootje", voegde Duetz toe.