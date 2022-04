Dodental aanslag Tel Aviv naar drie, 'dader had geen banden met terreurgroepen'

Het dodental van de aanslag in het centrum van de Israëlische stad Tel Aviv is opgelopen tot drie. Een van de gewonden, een 35-jarige man, bezweek vanmiddag in het ziekenhuis. Volgens The Times of Israel is het slachtoffer de olympisch kajakker Barak Lufan.

Gisteravond opende een Palestijnse schutter het vuur in een drukbezocht uitgaansgebied. Daarbij werden twee mannen van 27 en 28 gedood. Nog eens vijf mensen hebben schotwonden, zei de politie vandaag.

Schutter geen bekende van de politie

De schutter vluchtte na de aanslag een woonwijk in. Hij werd na een klopjacht van enkele uren in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten in Jaffa, een voorstad van Tel Aviv. Het bleek te gaan om een 28-jarige Palestijn uit Jenin, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

De aanslag is onder meer geprezen door Hamas, maar de verantwoordelijkheid is opgeëist door de al-Aqsa Martelarenbrigade, een gewapende groepering die gelieerd is aan de Fatah-beweging van de Palestijnse president Abbas. Abbas zelf heeft de aanslag veroordeeld.

Israëlische autoriteiten en analisten betwijfelen de claim van de al-Aqsa Martelarenbrigade. Volgens de Israëlische geheime dienst Shin Bet had de dader geen banden met terreurorganisaties en is hij in het verleden nooit gearresteerd. Wel was hij zonder vergunning in Israël. Hij zou voor de aanslag hebben gebeden in een moskee in Jaffa.

Reeks aanslagen

Het was de vierde aanslag in Israël in minder dan drie weken tijd. In totaal zijn daarbij veertien mensen gedood. Ook werden bij uiteenlopende incidenten dit jaar al meer dan 20 Palestijnen gedood door Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Premier Bennett waarschuwde vandaag voor nieuwe aanvallen van mensen die de aanslagen willen kopiëren.

Israël vreest voor nieuwe gewelddadigheden nu de islamitische vastenmaand ramadan is begonnen. Die valt dit jaar samen met Pasen en het joodse Pesach. Vandaag kwamen tienduizenden moslims samen bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem voor het eerste vrijdaggebed deze ramadan. Vooraf waren er zorgen over mogelijke incidenten, maar het gebed is relatief rustig verlopen.