Zeldzame nederlaag voor jong Nederlands hockeyteam tegen debutant India

Met liefst acht debutanten in de selectie zijn de Oranje-hockeysters er niet in geslaagd India te verslaan in de Pro League. In het Kalinga Stadium in Bhubaneswar werd het 2-1 voor het thuisland, dat onder leiding staat van oud-Oranje-international Janneke Schopman. Voorafgaand aan deze serie Pro League-wedstrijden was er de nodige ophef over de selectie van het Nederlands team. Op de lijst stonden namen van speelsters die vanuit het niets tot international gebombardeerd werden. De internationals van Den Bosch en Amsterdam ontbreken omdat ze in voorbereiding zijn op de Euro Hockey League van volgende week. Zij konden niet vervangen worden door speelsters van Jong Oranje, omdat die selectie op dit moment een WK speelt in Zuid-Afrika. Strafcorners Het jonge Nederlands team zette India, dat debuteert in de Pro League, in de beginfase flink onder druk en kreeg meerdere strafcorners. Het lukte Yibbi Jansen, met 23 interlands de meest ervaren speelster van deze selectie, echter niet de kansen te benutten.

Voor het eerst in India Het was de eerste keer dat de Oranje-vrouwen op Indiase bodem speelden. In het verleden stonden beide landen wel al dertien keer tegenover elkaar in Nederland en op neutraal terrein. Op de Olympische Spelen in Tokio, waar Nederland de olympische titel pakte, maakte India indruk met een vierde plaats.