Marechaussee houdt Irakezen met bestelbus vol zwemvesten aan bij Venlo

De Koninklijke Marechaussee heeft op de A67 bij Venlo twee Irakezen aangehouden die in een bestelbus reden vol zwemvesten. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een mensensmokkeltransport.

De mannen van 28 en 29 jaar reden in een busje met een Frans kenteken en kwamen uit Duitsland. Ze werden net over de grens aangehouden voor een controle. "We doen daar regelmatig steekproeven waarbij we kijken naar grensoverschrijdende criminaliteit", zegt een marechaussee-woordvoerder.

Geen bootjes

Omdat de mannen geen identiteitsbewijs hadden, werd de bestelbus doorzocht. Daarbij werden de zwemvesten en handpompen gevonden. "Mogelijk waren ze bezig met de voorbereiding van een transport", zegt de woordvoerder. "In sommige gevallen treffen we ook bootjes aan. Maar dat was hier niet het geval."

De mannen zitten vast in Venlo. De marechaussee onderzoekt of er meer mensen bij betrokken zijn.