Historische eerste vlucht van Israël naar Verenigde Arabische Emiraten

Israëlische en Amerikaanse topfunctionarissen hebben voor het eerst een vlucht gemaakt van de Israëlische stad Tel Aviv naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De delegatie gaat naar Abu Dhabi om te praten over het aanknopen van meer betrekkingen tussen Israël en de VAE.

De vlucht schreef ook geschiedenis omdat er voor het eerst vanuit Israël door het luchtruim van Saudi-Arabië is gevlogen. "Zo ziet vrede eruit, dit is een historische dag", twitterde de Israëlische premier Netanyahu.

Afgelopen weekend beëindigde de president van de VAE en emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nayhyan, de boycot tegen Israël per decreet. Hij heeft recent al diplomatieke banden aangeknoopt met Israël. Dat betekent dat de emiraten Israël officieel erkennen.

De toenadering is onder meer bedoeld om een gezamenlijk blok vormen tegen Iran dat wordt beschouwd als een bedreiging, ook door Saudi-Arabië.

Hoop op meer erkenningen

Na het akkoord met de VAE heeft Israël de annexatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever opgeschort. Saudi-Arabië is een van de landen die nog steeds vasthouden aan de eis dat Israël eerst de bezette gebieden teruggeeft voor erkenning aan der orde is. De Saudi's hebben echter wel toestemming gegeven voor de Israëlische Boeing 737 van El Al om over het koninkrijk heen naar Abu Dhabi te vliegen.

De Amerikanen en Israëliërs hopen meer Arabische staten over te halen Israël te erkennen. In de Arabische wereld hebben tot nu toe alleen Egypte, Jordanië en de VAE diplomatieke betrekkingen met Israël aangeknoopt.

