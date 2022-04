Oud-toptennisser Boris Becker schuldig bevonden aan faillissementsfraude

Voormalig toptennisser Boris Becker is door een rechtbankjury in zijn woonplaats Londen op meerdere punten schuldig bevonden aan faillissementsfraude. De jury acht bewezen dat de 54-jarige Duitser een deel van zijn miljoenenvermogen heeft achterhouden voor zijn curator.

De zesvoudig grandslamwinnaar werd in juni 2017 failliet verklaard. De jury heeft nu vastgesteld dat hij op vier van de 24 punten niet al zijn bezittingen openbaar heeft gemaakt, wat in strijd is met de wet. Het gaat om bankrekeningen, onroerend goed en verschillende trofeeën uit zijn carrière als tennisser, zoals de Wimbledon-trofee die hij in 1985 op zijn zeventiende behaalde.

Becker ontkent

Becker heeft altijd ontkend schuldig te zijn. In de rechtbank verklaarde hij dat hij zijn financiën wegens een gebrek aan tijd en kennis altijd aan adviseurs overlaat. Ook zou hij niet tijdig zijn geïnformeerd over de verplichtingen die hij had na zijn faillissement.

De aanklager ging daar niet in mee en stelde onder meer dat Becker opzettelijk geld heeft overgemaakt naar andere rekeningen om te voorkomen dat curatoren er toegang toe zouden hebben.

Becker kan een gevangenisstraf krijgen. Op 29 april wordt het vonnis bekendgemaakt. Hij kan tegen dat vonnis in beroep gaan.