Klaassen heeft naast voetbal voorliefde voor honkbal: 'Toronto Blue Jays is mijn club'

"Mijn moeder en zusje speelden altijd softbal. Dus op zaterdag was het bij ons thuis altijd voetbal en zondag gingen we bij het softbal van mijn zusje kijken. We waren elke week dus wel op het veld te vinden."

De middenvelder van Ajax en het Nederlands elftal weet maar al te goed wat voor dag het is: Opening Day. Afgelopen nacht is namelijk de Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) weer van start gegaan. "Ik vind het echt leuk dat het weer begonnen is."

Zonder zelf de sport te beoefenen, ontwikkelt Klaassen al op jonge leeftijd een liefde voor de sport. Hij volgt de Major League Baseball dan ook op de voet.

"Toronto Blue Jays is mijn club", zegt Klaassen trots. "Mijn vriendin woonde een tijdje in Canada en de Blue Jays zijn het enige Canadese team in de MLB. Dus dan is de keuze snel gemaakt", verklaart de Ajacied zijn opvallende clubkeuze.

"Ik verwacht ook veel van ze dit jaar. Vorig jaar hebben we op de laatste dag een plek in de play-offs verspeeld, maar als ik de bookmakers mag geloven gaan we het goed doen. We hebben echt een jong en getalenteerd team. We winnen sowieso wel de divisie en staan dan in de play-offs. Maar uiteindelijk wil je de World Series winnen natuurlijk."

Klaassen praat in de 'we-vorm'

Dat Klaassen bovengemiddelde interesse heeft voor het Amerikaanse honkbal, komt geregeld naar voren tijdens het gesprek. "Weet je wie goed is? Vladimir Guerrero Jr. Die is zo sterk en kan de bal echt zó ver slaan. En dan bedoel ik echt verre homeruns. Niet van die ballen die net over het hek gaan."

Het mag geen verrassing zijn dat Guerrero Jr. een speler is van de Blue Jays, de club die door Klaassen steevast als 'we' wordt aangeduid.