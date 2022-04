Zondag kraker City-Liverpool: 'We maken elkaar beter, zoals Nadal en Federer'

Ze zijn opvallend vriendelijk naar elkaar, twee dagen voor de cruciale Premier League-topper. Josep Guardiola van koploper Manchester City en Jürgen Klopp van naaste achtervolger Liverpool vinden dat ze elkaar beter maken, zoals tennissers Rafael Nadal en Roger Federer. Guardiola kreeg in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdag met Atlético Madrid (1-0 winst) wat kritiek in de Britse pers. Bij belangrijke wedstrijden denkt hij teveel na en kiest hij vaak voor een merkwaardige tactische variant, zo was de teneur. "Ik heb er de hele nacht over gepiekerd en heb besloten om twaalf man op te stellen", zei de Spaanse trainer geïrriteerd tegen journalisten. Klopp vindt Guardiola beste ter wereld "Dat was natuurlijk ironie", zei Klopp vandaag op zijn vooruitblikkende persconferentie naar de topper van zondag. De Duitser gaf de coach van zijn enige concurrent in de titelstrijd vervolgens een groot compliment. "Hij is de beste trainer ter wereld, daar is iedereen het denk ik wel over eens." "We denken allemaal veel na over de tactiek. Soms vinden we de juiste oplossing en soms maken we een verkeerde keuze. Het is heel makkelijk om daar dan achteraf kritiek op te geven."

Liverpool-coach Klopp: 'Guardiola beste manager ter wereld' - NOS

Guardiola gaf enkele uren later zijn persconferentie en reageerde bescheiden op de lovende woorden van zijn voornaamste concurrent. "Ik ben niet de beste manager ter wereld. Hartelijk dank voor deze woorden. Ik zou graag zeggen dat ik de allerbeste ben, maar dat ben ik echt niet", aldus de Spaanse coach. Pushen Guardiola prees op zijn beurt ook Liverpool, dat een veel opportunistischere speelstijl hanteert dan zijn technisch begaafde ploeg. "Ik bewonder wat zij doen en hoe goed ze zijn. Ik geniet van de manier waarop ze ons uitdagen." City werd de afgelopen vier seizoenen driemaal kampioen en begint met een punt voorsprong aan de topper in eigen huis. "De laatste vier jaar zijn we steeds dichterbij gekomen", zegt Klopp, die met Liverpool in 2020 de titel pakte en een jaar eerder de Champions League won. "We pushen elkaar tot het uiterste, dat is waanzinnig. We halen het beste bij elkaar naar boven."

Stand Premier League - NOS