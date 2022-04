Politiemacht pakt verwarde man op na 'ruzie in relationele sfeer'

In Den Hoorn, bij Delft, is de politie vanmiddag met veel mensen uitgerukt voor een verwarde man in een woonwijk.

De 61-jarige man liep met een mes rond in zijn huis. "'Hij was lastig onder controle te brengen, daarom is er zo groot opgeschaald", aldus een woordvoerder van de politie bij Omroep West.

De politie rukte uit na melding van "een ruzie in de relationele sfeer" tussen een man en een vrouw. Er werden tientallen agenten ingezet met kogelwerende vesten en schilden. Ook een eenheid met politiehonden hielp mee bij het oppakken van de man.

De woordvoerder kan nog niet zeggen wat hem precies ten laste wordt gelegd: "Hij bedreigde collega's met een schroevendraaier en riep bedreigende teksten. Daarvoor is hij in eerste instantie opgepakt."