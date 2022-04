Freiburg laat zaak over twaalfde Bayern-speler varen na afwijzing protest

Het feit dat Bayern München in de Bundesliga-wedstrijd bij SC Freiburg heel even op het veld stond met twaalf man krijgt geen staartje. Eerder tekende Freiburg protest aan, maar dat is afgewezen door de Duitse bond (DFB).

Freiburg heeft laten weten de uitspraak te accepteren. De club gaat dus niet in beroep tegen het oordeel van de DFB.

Fout bij wissel

Bij een stand van 1-3 met nog vier minuten op de klok, voerde Bayern-trainer Julian Nagelsmann tegen Freiburg een dubbele wissel door. Niklas Süle en Marcel Sabitzer kwamen erin. Corentin Tolisso en Kingsley Coman moesten eruit. Alleen bleef Coman binnen de lijnen.