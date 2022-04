Audi en Porsche plannen Formule 1-intrede, tot vreugde Verstappen en Hamilton

Met Audi en Porsche treden er vanaf 2026 mogelijk twee nieuwe teams of motorleveranciers toe tot de Formule 1. Wereldkampioen Max Verstappen en oud-wereldkampioen Lewis Hamilton reageren vrijdag vanuit Melbourne, waar dit weekend de derde grand prix van het jaar is, verheugd op dat nieuws. Het bestuur van Volkswagen AG, het moederbedrijf van de twee Duitse automerken, heeft donderdagavond officieel toestemming gegeven aan Audi en Porsche om toetreding tot de Formule 1 nader te onderzoeken. Dat gebeurt op zijn vroegst over vier jaar, als het motorreglement vereenvoudigd wordt en het voor nieuwe partijen gemakkelijker wordt om toe te treden. "Het is opwindend nieuws", reageert Verstappen, voordat hij in Melbourne de tweede tijd noteert op de eerste trainingsdag. "Het is goed en belangrijk voor de Formule 1 als zulke grote namen zich aan de sport koppelen. Ik verheug me op hun entree." Porsche mogelijk leverancier Red Bull Er gaan geruchten dat Porsche de nieuwe motorleverancier van Red Bull wordt, nadat het team afgelopen winter afscheid moest nemen van de Japanse motorbouwer Honda en de krachtbron nu in eigen beheer heeft. Audi is naar verluidt in gesprek met de renstallen McLaren, Aston Martin en Alfa Romeo. Momenteel zijn er met Mercedes, Ferrari, Red Bull en Renault slechts vier motorleveranciers actief in de Formule 1. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat Audi en Porsche met een eigen renstal toe gaan treden tot de koningsklasse van de autosport.

"Ik wist dit al een tijd, dat Porsche en Audi willen toetreden", zegt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het is heel goed dat nieuwe autofabrikanten willen toetreden tot deze sport. Ik denk dat ze de potentie hebben om topteams te worden. Dit kan een grote stap voorwaarts zijn voor onze sport." De laatste tien jaar hebben zich geen nieuwe teams gemeld. Dat gegeven was een van de aanleidingen om een budgetcap van 145 miljoen euro te introduceren. Daardoor is voor nieuwkomers de stap naar de Formule 1 aantrekkelijker en minder kostbaar. Audi wil dat Formule 1 duurzamer wordt Het is overigens nog geen zekerheid dat Audi en Porsche daadwerkelijk die stap gaan maken. Audi stelt als voorwaarde dat de sport duurzamer moet worden. Dat past in de plannen van de Formule 1, die ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Lewis Hamilton en Max Verstappen - ANP

Eerder dit jaar maakte de Amerikaan Michael Andretti, de zoon van voormalig Formule 1-kampioen Mario Andretti, al het voornemen bekend om per 2024 in de Formule 1 te gaan rijden. Het reglement staat maximaal 26 deelnemende auto's aan een grandprix toe, nu doen er 20 mee. Met de mogelijke toetreding van Audi, Porsche en Andretti zou het maximum precies gehaald worden. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas ziet een uitbreiding van de grid wel zitten. "We hebben nu maar tien teams. Toen ik als kind naar de Formule 1 keek, was het deelnemersveld veel groter en was het vaak ook spannender. Hopelijk kunnen die tijden weer terugkeren."