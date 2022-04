Titelverdedigster Vos laat Amstel Gold Race schieten met oog op Parijs-Roubaix

Het wegseizoen van Vos verloopt tot nu toe niet zoals gepland. In maart reed ze twee wedstrijden; ze werd zevende in Strade Bianche en sprintte naar een tweede plaats in Gent-Wevelgem achter wereldkampioene Elisa Balsamo. En afgelopen zondag eindigde ze als twintigste in de Ronde van Vlaanderen.

Ze kwam uit een succesvol crossseizoen met vijf zeges en met de wereldtitel, eind januari in de Verenigde Staten.