Atypische Jokic schrijft basketbalgeschiedenis met duizelingwekkende NBA-cijfers

Jokic gooit zich geschiedenisboeken in tegen Memphis Grizzlies - AFP

Met de zege legden de Nuggets beslag op het laatste rechtstreekse ticket voor de play-offs. Hét moment van de avond was echter het 31ste punt van Jokic, die daarmee zijn 2.000ste punt van het seizoen maakte. Zelfs grootheden als Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James en Kobe Bryant kwamen daar in hun carrière niet aan. NBA-legende Wilt Chamberlain kwam eind jaren zestig nog het dichtstbij, bij hem stokte de teller op 1.992 punten. Het feit dat Jokic uitblinkt in punten, assists én rebounds toont aan hoe veelzijdig hij is. Op nul begonnen De Servische Jokic speelt sinds 2015 voor de Nuggets. Hij maakte een opmerkelijke opmars in de NBA. Jokic komt namelijk van heel ver. Bij zijn draft in 2014 was hij een onbekende speler. Die drafts (selectiemoment waarop spelers vastgelegd kunnen worden door profteams) worden live uitgezonden en door miljoenen basketbalfans bekeken. De uitverkiezing van Jokic werd zo onbeduidend geacht dat de regie wegschakelde toen hij eindelijk werd verkozen en een reclame van Pizza Hut vertoonde.

Het record van Nikola Jokic - NOS

In zijn eerste seizoen bij de Nuggets had Jokic het behoorlijk moeilijk. Het niveauverschil tussen de Servische competitie en de NBA bleek enorm. Maar langzaam maar zeker begon men ook in Amerika te zien dat die boomlange center toch iets bijzonders had. Atypische speler De meeste spelers met het fysiek van Jokic - met zijn 211 centimeter is hij extreem lang - moeten het hebben van rebounds. Vaak zijn zij wat minder bewegelijk en creatief. Dat verklaart ook waarom NBA-volgers Jokic aanvankelijk niet in het vizier hadden. Maar de Serviër verraste vriend en vijand met zijn handige dribbels en stijlvolle passing. Ondanks zijn lengte bleek hij wendbaar en dominant aanwezig in het spel.

Jokic in actie voor de Denver Nuggets - AFP