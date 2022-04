Na alle onrust rond Oranjevrouwen komt potje tegen Cyprus als geroepen

Moeizaam. Wie de kwalificatie van de Oranjevrouwen voor het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023 moet omschrijven, komt op dat woord uit. In Zeist maken ze zich klaar voor het volgende kwalificatieduel: vanavond tegen Cyprus. Het eerste duel eindigde op Cyprus in een monsterzege voor Oranje, het werd 8-0. Klein bier dus, maar weer zo'n monsterzege zou een welkome oppepper zijn voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons. In de WK-kwalificatie heeft Nederland - vanwege twee teleurstellende gelijkspelen tegen Tsjechië - het zichzelf lastig gemaakt als het gaat om rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.

Stand in de WK-kwalificatie vrouwen - NOS

Tot twee keer toe sleepte Nederland op het nippertje een gelijkspel uit het vuur tegen Tsjechië. In de debuutwedstrijd van Parsons (1-1) en bij de return in Tsjechië (2-2). Schipperen Of de matige kwalificatiereeks van de Nederlandse vrouwen samenhangt met de start van een nieuwe bondscoach is lastig te zeggen. Maar dat de 35-jarige Brit een moeizame start kent, is een gegeven. Parsons combineerde de eerste maanden Oranje met zijn baan als hoofdtrainer van Portland Thorns in de Verenigde Staten. Het betekende nachtelijke vluchten, weinig slaap en veel koppen koffie. En tijdens de voorbereiding op het eerste duel met Cyprus schoof Parsons dagen later pas aan vanwege problemen met papierwerk.

Nu die onrust voorbij is, dient de volgende spannende situatie zich alweer aan. Want wat zijn de consequenties van het besluit van Nederland om in de WK-kwalificatie niet tegen Belarus te spelen? De UEFA heeft daarover nog altijd geen besluit genomen. Mocht het op een reglementaire nederlaag uitlopen dan kan de WK-kwalificatie voor de Oranjevrouwen weleens problematisch worden. Door de twee gelijkspelen tegen Tsjechië is Oranje verwikkeld in een strijd met IJsland om de eerste plek, die rechtstreeks toegang geeft tot het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Allereerst wacht vanavond nog voetbaldwerg Cyprus, daarom zou een monsterzege een fijne opsteker zijn.

Nederland-Cyprus bij de NOS De WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Cyprus is vrijdagavond live te zien via NOS.nl, de NOS-app of op televisie via NPO 3. De uitzending start omstreeks 20.20 uur. De wedstrijd is uiteraard ook te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.