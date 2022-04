Hoe de prijs van stokbrood de Franse presidentsverkiezingen beïnvloedt

Een paar maanden geleden zag de politieke toekomst van Emmanuel Macron er nog rooskleurig uit. Maar nu zou het typische Franse stokbrood wel eens roet in het eten kunnen gooien.

De afgelopen jaren ging het relatief goed met Frankrijk. De economische groei was vorig jaar 7 procent: het hoogste percentage in een halve eeuw. De werkloosheid daalde naar het laagste niveau in 15 jaar. De Fransen zijn er in de vijf jaar van Macrons presidentschap ook financieel op vooruit gegaan: alle inkomensgroepen zagen hun koopkracht toenemen, berekende onderzoeksinstituut OFCE.

Maar eind vorig jaar werden de eerste tekenen zichtbaar van een oplopende inflatie. De energieprijzen stegen. En de oorlog in Oekraïne heeft de prijzen verder opgedreven.

Populariteit van Macron

In maart lag de geschatte inflatie, gecorrigeerd naar Europese normen, op 5,1 procent: het hoogste cijfer sinds de jaren 80. De regering-Macron probeert de effecten nu te temperen. Er zijn miljarden uitgetrokken om de gestegen brandstof- en voedselprijzen te dempen. Maar de angst zit er inmiddels goed in bij de Fransen. En angst is een belangrijke raadgever bij verkiezingen.

Zondag gaan de Fransen naar de stembus en kiezen ze een nieuwe president. Er zijn twaalf kandidaten. President Emmanuel Macron (centrum) gaat voorop in de peilingen. Marine Le Pen (rechts-radicaal) staat tweede. De populariteit van de kandidaten loopt grotendeels synchroon met de economische ontwikkelingen. Maandenlang ging Macron aan kop - dankzij groei en werkgelegenheid.

De Russische invasie in Oekraïne gaf zijn populariteit nog een extra impuls: de Fransen zijn bang voor oorlog en schaarden zich achter hun president. "Door de oorlog steeg Macron ongeveer 5 procentpunt in de peilingen: kort ervoor wilde 25 procent op hem stemmen en daarna 30 procent", zegt Erwan Lestrohan van onderzoeksbureau Odoxa.

Gevolgen van de oorlog

Maar inmiddels lijken de Fransen banger voor de economische gevolgen van de oorlog dan voor de oorlog zelf. De benzineprijzen stijgen flink, net als die van gas en elektriciteit, en minstens zo belangrijk voor de Fransen: hun dagelijkse stokbrood wordt duurder. De gemiddelde baguette kostte vorig jaar 90 cent en de komende tijd kan de 'psychologische grens' van 1 euro wel eens overschreden worden.

Voor Fransen, die meestal dagelijks een stokbrood kopen, is die prijs van 1 euro een belangrijke symbolische drempel. Als het stokbrood duurder wordt, betekent dat dat er echt iets mis is. Dan beginnen Fransen zich zorgen te maken. De electorale effecten zijn al zichtbaar. De koopkracht van de Fransen is weer het belangrijkste onderwerp in de verkiezingscampagne geworden.