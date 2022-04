Tientallen actievoerders Sterrebos schuldig, maar geen straf

De kantonrechter in Maastricht legt geen straf op aan 41 mensen die eerder dit jaar meededen aan de bezetting van het Sterrebos in het Zuid-Limburgse Born.

Sommige activisten zaten dagenlang in zelfgebouwde boomhutten of hingen in hangmatten voor ze door de politie werden verwijderd. Ze wilden zo voorkomen dat een deel van het bos werd gekapt om plaats te maken voor een nieuwe productiehal van autofabriek VDL Nedcar.

De officier van justitie had vanochtend boetes van 150 tot 240 euro geëist tegen de bezetters, van wie er negen in de rechtbank waren. Maar de rechter oordeelt anders: de bezetters zijn schuldig, maar krijgen geen straf, meldt 1Limburg.

Inperking van vrijheden

Volgens de rechter waren er twee fundamentele vrijheden in het geding: de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vreedzame vergadering. Voor inperking van deze vrijheden moet "een dringende maatschappelijke noodzaak" bestaan, en de vraag is of die er in dit geval was. In het persbericht van de rechtbank staat: "De kantonrechter heeft niet kunnen vaststellen dat bij het ingrijpen in de demonstratie en het daaropvolgend besluit om de actievoerders strafrechtelijk te vervolgen, een dergelijke afweging is gemaakt."

Demonstratievak

De officier van justitie had betoogd dat de actievoerders hadden kunnen protesteren in een door de politie aangewezen demonstratievak bij de autofabriek - en dus niet in het bos. Ook dat argument veegt de rechter van tafel: "De kantonrechter is het met de actievoerders eens dat niet van hen kon worden verwacht dat ze daarnaar zouden uitwijken, omdat hun actie daar onvoldoende effect zou hebben."

Beschermde uil

De bezettingsactie duurde van 28 januari tot 8 februari. Er was al een kapvergunning, maar de activisten zeiden principieel tegen bomenkap voor een autofabriek te zijn. Toen de laatste actievoerder was opgepakt, werden de bomen direct gekapt. Een van de bomen bleef staan omdat er een nest van een beschermde uil werd aangetroffen.

Eerder werd een kleine groep Sterrebos-actievoerders wél veroordeeld tot geldboetes tot 240 euro.

Op 3 juni staan nog enkele actievoerders voor de politierechter in Maastricht. Zij worden verdacht van zwaardere vergrijpen, zoals diefstal en bedreiging.