Marathonsensatie Brinkman in Rotterdam: 'Kan me niet meer achterin verstoppen'

Ze krijgt professionele begeleiding, naast de hulp van haar trainer Benjamin Ueltschi. "Van amateur ben ik ineens professional. Het is even wennen, maar hier heb ik wel van gedroomd", geeft ze aan de vooravond van haar debuut op Nederlandse bodem toe.

Brinkman behoort sinds die memorabele 5 december tot de Nederlandse marathontop. Niemand in de atletiekwereld had ooit van de hobbyloopster, die vroeger hockeyde, gehoord. Inmiddels maakt ze deel uit van het professionele NN Running Team, waar ook wereldrecordhouder op de marathon Eliud Kipchoge en Nederlands recordhouder Abdi Nageeye toe behoren.

Brinkman (28) maakte in december in Valencia een spectaculair debuut op de marathon. Ze liep de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter in 2 uur, 26 minuten en 34 seconden. Slechts twee Nederlandse vrouwen waren ooit sneller: Lornah Kiplagat en Hilda Kibet, atletes die in Kenia werden geboren en op latere leeftijd onder de Nederlandse vlag gingen lopen. "Ik was zelf stomverbaasd."

"Het uitzicht bij het trailrunnen is meestal veel mooier", zegt ze over haar liefde voor het racen door de bergen. "De marathon is echter beter in te schatten. Het lopen op de weg was ook ooit het uitgangspunt van me. Ik wil wel beide disciplines blijven combineren."

"Ik wilde meer. Daarna ben ik met een coach gaan werken, heb ik het serieuzer aangepakt. Ik wil er nog meer uithalen", legt ze haar voornemen uit. Een poging de Olympische Spelen in Tokio te halen strandt door een blessure, maar haar debuut in Valencia versterkt haar idee dat ze moet kunnen uitgroeien tot een topper op de marathon.

Ze blijkt talent te hebben als duursporter. Ze wint tot ieders verbazing de Zermatt-marathon, een race in de Zwitserse bergen die 42 kilometer lang oploopt. Toch laat de marathon op de weg haar niet los. Omdat de marathon van Amsterdam in 2020 niet doorgaat vanwege de uitbraak van het coronavirus, loopt ze de afstand maar zelf met wat trainingsvrienden. Ze finisht in de 2 uur en 39 minuten.

Terug naar ruim twee jaar geleden. Brinkman komt uit de hockeywereld, vertrekt naar Zürich om daar promotieonderzoek te gaan doen naar bevingen op de planeet Mars en zoekt in Zwitserland in eerste instantie naar een goede hockeyclub. Die is er niet, ze richt zich daarom maar op hardlopen en later op trailrunnen, hardlopen door de natuur over vaak smalle paadjes met natuurlijke hindernissen als heuvels, rotsen en beekjes.

Alles is nieuw voor Brinkman in de marathonwereld. In de aanloop naar Rotterdam ging ze voor het eerst op hoogtestage. In het Keniaanse Iten schrok ze in eerste instantie toen ze op hoogte niet de tijden liep die ze gewend was te lopen. Pas na een dag of acht, negen ging het een stuk beter.

"We hebben hulp gekregen van trainer Louis Delahaye, die heel veel ervaring heeft met trainen op hoogte. Ik heb van hem veel tips gekregen. De eerste week alles veel rustiger doen en pas daarna de intensiteit opvoeren", kijkt ze terug op haar eerste ervaring op grote hoogte.

Abdi Nageeye

Brinkman, die haar werkzaamheden als onderzoeker heeft teruggebracht naar zestig procent, neemt alles bij de jubileumviering van het NN Running Team (dat vijf jaar bestaat) in Rotterdam nauwgezet in zich op. Ze heeft veel aan Abdi Nageeye. "Hij stelt me gerust voor zo'n bijeenkomst. Hij legt uit hoe ik met de druk moet omgaan. Hij is wel de winnaar van olympisch zilver", klinkt het bewonderend.

De Nederlands recordhouder bij de mannen is al een gevestigde marathonnaam. Brinkman hoopt er een te worden. "Ik kan me hier zondag tijdens de marathon niet ergens achterin verstoppen. Iedereen houdt me nu in de gaten. Dat is heel anders dan ik gewend ben, maar ik heb hier wel van gedroomd. Ik heb niet getraind voor een tijd, maar hoop dat het misschien sneller kan dan in Valencia."