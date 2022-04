Herstelde Woods bij rentree meteen in toptien: 'Ze hebben geen idee hoe zwaar het was'

Woods, die exact 25 jaar geleden zijn eerste van vijftien majortitels in de wacht sleepte, kende een sterke rentree. De vijfvoudig winnaar van de Masters maakte drie birdies (een slag onder het baangemiddelde) en hoefde maar twee bogeys (een slag boven het baangemiddelde) te noteren.

"Mensen hebben geen idee hoe zwaar het is geweest. Drie maanden na het ongeluk kon ik het bed pas verlaten en sindsdien hebben we geen dag rust genomen. Het komt allemaal neer op toewijding", aldus de 46-jarige Woods.

In aanloop naar zijn rentree maakte Woods zich zorgen om zijn bewegelijkheid op de baan, maar dat bleek dus alles mee te vallen.

Im Sung-jae leidt

Im Sung-jae was op Augusta de sterkste op de eerste dag. De 24-jarige Im, die twee PGA-titels op zak heeft, wisselde een eagle (twee slagen onder het baangemiddelde) en vijf birdies af met twee bogeys. Met -5 heeft heeft hij één slag voorsprong op de Australiër Cameron Smith.

Im en Smith werden in 2020 nog gedeeld tweede op de Masters. Scottie Scheffler (de nummer één van de wereld), Dustin Johnson (Masters-winnaar in 2020), Danny Willett (winnaar van de Masters in 2016) en Joaquín Niemann volgen op twee slagen van Im.