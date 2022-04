Geen toetje voor positieve Schulting op ijsbaan, maar isolatie op hotelkamer

Wat voor shorttrackster Suzanne Schulting het toetje van haar succesvolle seizoen had moeten worden, eindigt in een isolatie in een hotelkamer op een groot bed. Donderdag testte ze positief op het coronavirus en daardoor mag ze niet meedoen aan de WK in Montreal. Schulting voelde zich al een paar dagen niet lekker en op donderdagochtend kwam het gevreesde nieuws. Uit de laatste testronde voor de WK kreeg de olympische kampioene een positieve uitslag. Vanuit haar hotelkamer reageert de Friezin, die bij de vorige WK op alle afstanden goud won. "Fysiek gezien voel ik me top, mentaal ben ik gebroken." "Dit had het toetje van het seizoen moeten worden. Ik rijd goed en heb het gevoel dat ik op meerdere afstanden wereldkampioen kan worden. Dat ik dat nu niet kan laten zien is verschrikkelijk. Als ik met koorts op bed lig oké, maar dat is niet het geval." Mosterd na de maaltijd Bondscoach Jeroen Otter schetste de omstandigheden van voor het WK, waardoor het nieuws van de positieve test nog harder aankwam bij Schulting. Het toernooi werd drie weken uitgesteld vanwege onzekerheid rondom het virus en de oorlog in Oekraïne. "Een WK na de Olympische Spelen voelt al een beetje als mosterd na de maaltijd. Als dat dan drie weken opschuift en lang onduidelijk blijft waar, wanneer en of het überhaupt plaatsvindt, is dat zwaar. Als je dan in het zicht van de haven afhaakt, is dat heel erg triest."

Bij Schulting vlogen er geen kussens door de hotelkamer na het nieuws. "Ik ben het type dat gelijk gaat bellen en het van zich af gaat praten met mensen die dichtbij me staan. Daardoor kan ik het nu wat beter relativeren." Televisie kijken Voor nu rest er isolatie. En afwachten voor de 24-jarige shorttrackster. Met moeite zal ze de televisie aanzetten om het toernooi te bekijken. "Ik ga het proberen. De meiden wil ik natuurlijk wel zien rijden, maar ik weet niet of ik het mentaal trek om alles te kijken. Het zal lastig zijn om iedereen te zien racen." De ploeggenoten van Schulting leven met haar mee, maar weten ook dat het erbij hoort anno 2022. Schulting is niet de eerste sporter die een belangrijk toernooi in rook ziet opgaan door een positieve coronatest. "Het hoort tegenwoordig bij het sporten en corona, helaas", weet Itzhak de Laat. "Alle ploegen hier missen iemand vanwege positieve gevallen. Het is lastig om als ploeg heelhuids op het ijs te staan. Voor Suzanne is het superzuur dat ze er niet bij is." Ook Xandra Velzeboer baalt met Schulting mee, maar onderstreept de woorden van De Laat. "Het ligt in de natuur van shorttrackers om in te spelen op veranderingen. Dit dus ook."

