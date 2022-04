Cao in metaal en techniek, maar grootste werkgeversclub doet (nog) niet mee

In een van de grootste sectoren van Nederland is na maanden acties afgelopen nacht een akkoord gesloten over een nieuwe cao. Werknemers in de metaal- en technieksector krijgen tot april 2024 gemiddeld 3,2 procent aan loon per jaar erbij.

Onder de cao's voor Metaal & Techniek vallen bijna 320.000 werknemers. Opvallend is dat de grootste werkgeversorganisatie, de Metaalunie, niet zijn handtekening onder het akkoord heeft gezet. Ongeveer een derde van het personeel in de sector werkt bij werkgevers die zijn aangesloten bij de Metaalunie.

De Metaalunie zegt dat er nog overlegd moet worden met de achterban en dat de organisatie daarom gisteren nog niet mee kon doen met het akkoord. Vakbond FNV snapt daar niets van. "Ze haken tegen alle gemaakte afspraken ineens af", zegt onderhandelaar Jacqie van Stigt. "Het is respectloos naar alle hardwerkende technische vakmensen in deze sector. Die moeten nu afwachten of de Metaalunie alsnog binnenkort deze cao mede ondertekent."

Inflatie

In het akkoord is afgesproken dat jongeren een extra loonsverhoging krijgen van minimaal 5 procent. Die maatregel moet helpen om de personeelstekorten in de sector op te lossen.

FNV-onderhandelaar Van Stigt zegt dat het loonbod van de werkgevers aanzienlijk hoger is dan bij het begin van de onderhandelingen vijf maanden geleden. "Dat we daarmee de huidige hoge inflatie niet kunnen beteugelen is duidelijk. Daar ligt een belangrijke taak voor het kabinet. Dat kun je als sociale partners niet alleen aan de cao-tafels oplossen."

Vakbondsleden stemmen de komende weken over het akkoord. Van Stigt houdt de mogelijk voor nieuwe acties open als de Metaalunie zich niet aansluit bij het akkoord.