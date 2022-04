Melbourne geeft Verstappen goed gevoel: 'Mogelijkheden om in race aan te vallen'

Melbourne is weer heel wat anders dan Bahrein en Djedda, benadrukt Max Verstappen in aanloop naar de derde grand prix van het Formule 1-seizoen. Een jaar waarin Ferrari de regerend wereldkampioen vooralsnog op afstand houdt. Recente aanpassingen aan het circuit in Australië bieden Verstappen extra perspectief, zeker om tijdens de race van aankomende zondag mogelijke schade eenvoudiger te kunnen herstellen. "Diverse bochten zijn gewijzigd en er ligt nu een langer recht stuk", merkt Verstappen. "Vooral dat biedt mogelijkheden om in de race aan te vallen. Ik ben benieuwd naar de veranderingen op de baan. Het zal best een verschil maken. Vooral bocht zes. Er zou nu meer ingehaald kunnen worden, maar we gaan het zien." Ferrari snel in eerste training Ondanks diverse updates aan zijn RB18 waren de Ferrari's in de eerste sessie op Albert Park iets sneller. Carlos Sainz en Charles Leclerc noteerden de snelste tijden in de eerste vrije training. Verstappen werd vierde, omdat ook zijn teamgenoot Sergio Pérez iets sneller was.

Grand Prix van Australië bij de NOS De derde grand prix van het seizoen begint zondagmorgen om 7.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

"We zijn voortdurend de auto aan het verbeteren en de auto wordt elk raceweekend sneller", aldus Verstappen. "Dat geldt ook voor de concurrentie. Of we weer gaan vechten met Ferrari? Geen idee. Op basis van de eerste twee races zou je zeggen dat dat zo is." Hamilton loopt nog altijd achter Wie vooralsnog niet in het stuk voorkomt, is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "We hebben hier geen grote updates. Het is dus grotendeels dezelfde auto, maar we hebben in de eerste twee races veel geleerd, denken en hopen dat we een stuk beter kunnen racen hier", zegt Hamilton, zevende in de eerste vrije training. "Ik hoop dat we dichterbij Ferrari en Red Bull Racing zitten."

Lewis Hamilton kent een moeizame start van het nieuwe seizoen - ANP

Want alles wijst vooralsnog op een felle strijd tussen de twee generatiegenoten Verstappen en Leclerc. "Ik groeide op met Charles. We hebben in de karts veel goede en stevige duels uitgevochten en ook in onze eerste Formule 1-jaren samen waren er mooie gevechten." Ferrari niet te kloppen op rechte stukken "Ik hoop dat dat dit jaar nog vaak gaat gebeuren", vervolgt Verstappen. "De Ferrari is een raket op het rechte stuk. We zijn niet sneller qua topsnelheid, maar in Djedda reden we met minder neerwaartse druk dan Ferrari. Dat gaat ten koste van je bochtensnelheid. Dat maakt het ook leuk, die verschillende keuzes qua afstelling. Het maakt het allemaal wat minder voorspelbaar." En om het in Melbourne nog wat spannender te maken, zijn er liefst vier DRS-zones. Waar de achtervleugel dus kan worden opengeklapt voor wat extra topsnelheid, om het inhalen te bevorderen.

De Ferrari van Carlos Sainz, de snelste in de eerste vrije training - ANP