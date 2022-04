Wekdienst 8/4: Zelensky ontvangt Von der Leyen • Zaak over dood Esmee start

Goedemorgen! De man die verdacht wordt voor het doden en misbruiken van de 14-jarige Esmee staat voor de rechter en de Oekraïense president Zelensky ontvangt in Kiev de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen. Eerst het weer: In het noorden valt een enkele bui, tussendoor is wel de zon te zien. In het zuiden komt meer bewolking voor en valt later op de dag wat lichte regen of motregen. Bij een veelal matige noordwestenwind wordt het 6 tot 9 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De man die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee verschijnt voor het eerst voor de rechter. Het is een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. De man, die turnleraar was bij Esmees gymvereniging, wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht, zo werd al eerder bekend.

President Zelensky en de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen ontmoeten elkaar in Kiev. Ook EU-buitenlandchef Borrell is aanwezig bij het treffen. Het is voor de tweede keer in de oorlog dat Zelensky bezoek krijgt van buitenlandse politieke leiders.

De WK shorttrack gaan van start in Montreal. Meervoudig olympisch kampioen Suzanne Schulting wilde in Canada haar titel verdedigen, maar de Nederlandse moet het toernooi missen vanwege een positieve coronatest.

Vanavond is de officiële opening van de Boekenweek in de Escape in Amsterdam. Eregasten van het Boekenbal zijn Boekenweekauteurs Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld. Vorig jaar ging het bal niet door vanwege de coronacrisis. Wat heb je gemist? Marokko en Spanje heropenen per direct de zee- en landsgrenzen tussen beide landen. Dat hebben de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Spaanse premier Sanchez besloten bij een ontmoeting in Rabat. Daarmee komt een einde aan een diplomatieke crisis die een jaar heeft geduurd. Dat conflict draaide om de opvang van een prominent lid van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario, die actief is in de Westelijke Sahara. Dat lid werd vanwege een coronabesmetting opgenomen in een Spaans ziekenhuis, maar Madrid had verzuimd dat aan Rabat te melden. De Marokkanen waren daar boos over, omdat zij de Westelijke Sahara als eigen gebied beschouwen en Polisario als vijand zien. Het besluit van de twee landen is goed nieuws voor Europese Marokkanen die met de auto via Spanje op vakantie gaan naar Marokko. Elk jaar zijn er zo'n drie miljoen mensen die deze overtocht maken.

Ander nieuws uit de nacht: Nederlander spekt Russische staatskas met twee euro per dag: onderzoeksbureau Kalavasta heeft op eigen initiatief de cijfers en dagprijzen van de gasimport omgerekend in een gemiddeld bedrag per persoon voor de Nederlandse burger.

WHO: meer dan honderd aanvallen op zorginstellingen: WHO-baas Tedros sprak van een akelige mijlpaal in de oorlog in Oekraïne. Bij het merendeel van de aanvallen waren gebouwen zoals ziekenhuizen het doelwit.

De Jonge nog niet klaar met mondkapjesdeal, 'dit blijft hem achtervolgen': maar de motie van wantrouwen tegen De Jonge haalde geen meerderheid: 52 Kamerleden waren voor, 72 tegen. De coalitiepartijen waren te spreken over het excuus van De Jonge.

Zeker twee doden bij aanslag Tel Aviv, dader na klopjacht uitgeschakeld: zeker dertien anderen zijn gewond geraakt. De 29-jarige schutter werd na een klopjacht gevonden in Jaffa, waar hij door een antiterreureenheid van de politie werd doodgeschoten. En dan nog even dit: Op een vakantiepark in het Brabantse Westerhoven is gisteren een glijbaan met een looping van 60 graden geopend. Het Jeugdjournaal keek mee hoe een medewerker de proef op de som nam:

