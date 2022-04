Nederlander spekt Russische oorlogskas met twee euro per dag

Ondanks alle sancties die Nederland in Europees verband oplegt aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, wordt er op dit moment vanuit Nederland iedere dag zo'n 30 miljoen euro overgemaakt naar de Russische staatskas. Per hoofd van de bevolking is dat gemiddeld zo'n twee euro per dag. Voor een gezin van drie personen betekent dat zo'n 180 euro per maand. Het gaat dan om de energierekening en alle producten die met behulp van Russisch gas zijn geproduceerd, zoals kunstmest en tomaten. Onderzoeksbureau Kalavasta heeft de cijfers en dagprijzen van de gasimport omgerekend in een gemiddeld bedrag per persoon voor de Nederlandse burger.

Het bureau werkt normaal gesproken in opdracht van ministeries, milieuorganisaties en grote bedrijven. Dit keer handelt Kalavasta op eigen initiatief, zegt directeur John Kerkhoven. "Het komt voort uit frustratie dat je niet meer kan doen voor Oekraïne en het gevoel dat alleen geld storten op Giro555 dit keer niet genoeg is. Wij maken geen antitankwapens maar rekenmodellen, dus hebben we hier ook een rekenmodel voor gemaakt."

Onderzoeksbureau Kalavasta baseert zich op openbare gevens van Europese gasbedrijven, zoals de Nederlandse Gasunie, verenigd in Entsog. Hierop is te zien wat er Europa binnenkomt via pijpleidingen en die gegevens worden gekoppeld aan de netto-import van Russisch gas per land. Duitsland importeert dan 24 procent van de totale hoeveelheid Russisch gas, Nederland 5 procent. De totale hoeveelheid gas die naar Nederland gaat, wordt verdeeld over alle inwoners van Nederland. Ook al het gas dat de industrie gebruikt voor het maken van producten wordt meegerekend. De hoeveelheden gas zijn gekoppeld aan de gasprijzen op de dagelijkse spotmarkt. Omdat Nederland een exportland is kunnen de cijfers een beetje vertekend zijn, maar grosso modo geeft het volgens de onderzoekers een goed beeld van het gemiddelde gasverbruik van Nederlandse huishoudens.

De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor 35 miljard euro aan gas, olie en steenkool van Rusland gekocht, maakte EU-buitenlandchef Borrell deze week bekend. Europa probeert de afhankelijkheid van Russisch gas weliswaar snel af te bouwen, maar tot nu toe is er weinig draagvlak voor een boycot van Russisch gas. Zie hier de actuele cijfers over de totale import van Russisch gas in euro's sinds het begin van de oorlog. Landen als Duitsland en Italië zijn in hoge mate afhankelijk van Russisch gas en een boycot zou volgens tegenstanders meer schade in Europa aanrichten dan in Rusland. Na het uitsluiten van Rusland uit het internationale betalingsverkeer, het bevriezen van buitenlandse tegoeden, inbeslagname van vastgoed en luxejachten, het boycotten van kolen en Russische schepen wordt de lijst van mogelijke aanscherpingen steeds kleiner. Een olieboycot zou de volgende stap kunnen zijn, maar daarna is een boycot van gas de volgende en min of meer laatste zware maatregel. Nieuwe beelden van oorlogsmisdaden en burgerslachtoffers van de strijd in Oekraïne kunnen de discussie over de aanscherping van sancties aanwakkeren. Er kan een moment komen dat een boycot van Russisch gas onvermijdelijk wordt. Volgens Kerkhoven van Kalavasta is het al zover. "Ik denk dat je de komende weken de kraan moet gaan dichtdraaien, omdat je een groot deel van het oorlogsbudget aan het financieren bent. Het is heel charmant dat je 14 jachten aan de ketting legt, maar Poetin kan met de 700 miljoen euro die we als Europa dagelijks overmaken iedere dag een nieuw jacht kopen. Hij en houdt dan zelfs geld over."

Russisch luxejacht - ANP