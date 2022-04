Marokko en Spanje leggen ruzie bij, grenzen gaan weer open

Marokko en Spanje heropenen per direct de zee- en landgrenzen tussen beide landen. Dat hebben de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Spaanse premier Sanchez besloten bij een ontmoeting in Rabat. Daarmee komt een einde aan een diplomatieke crisis die een jaar heeft geduurd.

Dat conflict draaide om de opvang van een prominent lid van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario, die actief is in de Westelijke Sahara. Dat lid werd vanwege een coronabesmetting opgenomen in een Spaans ziekenhuis, maar Madrid had verzuimd dat aan Rabat te melden. De Marokkanen waren daar boos over, omdat zij de Westelijke Sahara als eigen gebied beschouwen en Polisario als vijand zien.

Opmerkelijke draai van Spanje

Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de voormalige Spaanse kolonie, tot de Spaanse regering vorige maand een opmerkelijke draai maakte en steun uitsprak voor de Marokkaanse plannen met de regio. Sanchez herhaalde bij de ontmoeting in Rabat dat standpunt, tot genoegen van de Marokkaanse koning.

Het besluit van de twee landen is goed nieuws voor Europese Marokkanen die met de auto via Spanje op vakantie gaan naar Marokko. Elk jaar zijn er zo'n drie miljoen mensen die deze overtocht maken.