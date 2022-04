PSV hoopt na 0-0 in Leicester op thuisvoordeel

PSV heeft in de kwartfinale van de Conference League stand gehouden bij Leicester City. De Eindhovenaren speelden in een matige wedstrijd met 0-0 gelijk tegen de Engelsen. De return is volgende week donderdag.

Trainer Roger Schmidt slachtofferde keeper Joël Drommel na zijn weifelende optreden tegen FC Twente, waardoor de Zwitser Yvon Mvogo weer de voorkeur kreeg tussen de palen.

Tegen de nummer tien van de Premier League kreeg PSV al vlot een enorme kans op de openingstreffer. Joey Veerman bediende Mario Götze, die vrij voor Kasper Schmeichel op de Deense keeper schoot.