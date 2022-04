Wereldgoal Payet helpt Marseille aan winst, Bodø/Glimt wint weer van Roma

Omar El Kaddouri maakte enkele minute na rust de tegengoal en zorgde ervoor dat PAOK nog alle hoop mag koesteren in de return. Na een onrustige dag in de stad, waren er ook op de tribunes van het Vélodrome ongeregeldheden tussen fans van beide clubs met confrontaties en vuurwerk.

Na de openingsgoal van Gerson knalde Payet Marseille op 2-0. De 35-jarige Fransman nam een hoekschop van Cengiz Ünder na de stuit direct op de slof. PAOK-doelman Alexandros Paschalakis was kansloos op de streep.

Waar de duels tussen Feyenoord en Slavia Praag (3-3) en tussen Leicester City en PSV (0-0) geen winnaars opleverden, gebeurde dat wel bij de andere twee kwartfinales in de Conference League. Olympique de Marseille won mede door een prachtige treffer van Dimitri Payet met 2-1 van PAOK en het Noorse Bodø/Glimt pakte de late 2-1 winst op AS Roma.

Bodø/Glimt boekte in de groepsfase al een sensationele 6-1 zege op AS Roma en was nu opnieuw te sterk voor de ploeg van José Mourinho. Nu werd het 2-1.

Lorenzo Pellegrini zette de Italianen vlak voor rust op voorsprong en Ulrik Saltnes maakte na een klein uur gelijk voor de ploeg die in de vorige ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van AZ. Hugo Vetlesen bezorgde de Noren met een doelpunt in de 89ste minuut wederom een overwinning,.