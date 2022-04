Van Gerwen wint nu wel van Wade en verstevigt leiding Premier League

Michael van Gerwen heeft in de achtste speelronde in de Premier League zijn derde overwinning geboekt. In de finale was de Brabander met 6-1 veel te sterk voor James Wade, van wie hij vorige week nog in de kwartfinale verloor.

Speelstad Leeds bleek Van Gerwen goed gezind. In eerste instantie had Van Gerwen profijt van een positieve coronatest bij Gary Anderson, wat hem een 'bye' opleverde voor de halve finale. Daarin kwam hij rivaal Peter Wright tegen, die met 6-3 opzij werd gezet.

In de finale begonnen Van Gerwen en Wade met gemiddeldes rond de 95, maar bleek Van Gerwen onnavolgbaar op zijn dubbels. In de eerste drie legs verspilde de 32-jarige darter geen enkele pijl en vloog naar een 3-0 voorsprong.

Langzaam trokken de darters de gemiddeldes richting de 100. Wade wist zijn eerste leg te pakken, waarna Van Gerwen zijn eigen leg behield door eerst zijn eerste dubbel te missen, maar hem toch met dubbel acht naar zich toe te trekken.

Daarna bleef Van Gerwen soeverein doorstootten. Wade werd geen leg meer gegund en bleef met 5-1 achter. De vijfvoudig winnaar kwam uiteindelijk op een finishpercentage van 75% en een gemiddelde van 103.87.