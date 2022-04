Barcelona stelt teleur in Europa League, blijft steken op 1-1 in Frankfurt

Het duel begon aantrekkelijk, met kansen over en weer. Doelpunten vielen er voor rust echter niet. Gelijk na rust kwam Frankfurt op voorsprong door een prachtige treffer van Ansgar Knauff. Hij pikte de bal op na een afgeslagen corner, nam aan met links en volleerde de bal met rechts hoog in het doel.

Het resultaat, maar vooral ook het spel van Barcelona was mat te noemen vergeleken met de laatste weken. Zo won de ploeg met 0-4 uit bij aartsrivaal Real Madrid, maar van die vorm was tegen Frankfurt weinig te merken.

FC Barcelona heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League gelijkgespeeld tegen Eintracht Frankfurt. In Duitsland werd het 1-1. Bij de Catalanen zat als enige Nederlander Frenkie de Jong bij de selectie. Hij viel een half uur voor tijd in. Luuk de Jong ontbrak vanwege een positieve coronatest, Memphis Depay is geblesseerd.

Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé werden een half uur voor tijd door trainer Xavi ingebracht om Barcelona over het dooie punt heen te helpen. Uitgerekend zij combineerden in de 65ste minuut met Ferran Torres door de verdediging van Frankfurt, waarna de laatste simpel binnenschoot.

In een andere kwartfinale had Giovanni van Bronckhorst, trainer van het Schotse Rangers, het met zijn club lastig op bezoek bij Sporting Braga. Het overwicht van de Portugezen leidde voor rust tot de 1-0 via Abel Ruiz, nadat eerder al een treffer voor Braga was afgekeurd. Bij die ene goal bleef het uiteindelijk.

Ook het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz kwam in actie in de kwartfinales. De Fransen speelden uit bij West Ham United. In de laatste minuut voor rust kreeg West Ham United-linksback Aaron Cresswell een rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Moussa Dembélé.

Toch kon de ploeg van Bosz niet profiteren. Via een klutsgoal van Jarred Bowen kwamen The Hammers op voorsprong in de 52ste minuut. Lyon zat niet bij de pakken neer en maakte een kwartier later gelijk via Tanguy Ndombele. Ondanks veel blessuretijd werd er niet meer gescoord in Londen.