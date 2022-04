Europarlement wil boycot Russisch gas, 'economische schade oorlog veel groter'

Maar volgens het Europarlement, en deskundigen, zijn de huidige sancties niet effectief genoeg. "Je kan olie en kolen in de ban doen maar dat haalt niet zoveel uit", zegt de Belgische liberale Europarlementariër Guy Verhofstadt, de grote aanjager van de resolutie van het Europarlement. "Poetin kan die kolen en die olie nog kwijt op de internationale markten. Met gas is dat niet het geval."

Ook de andere sancties zijn niet genoeg om de Russische bevolking tegen de oorlog te laten keren, zegt Peter van Bergeijk, hoogleraar macro-economie. "Veel van de sancties zijn gericht tegen individuen. In 90 procent van de gevallen werken die niet. Individuen zijn in het algemeen banger voor hun baas, dan voor Poetin."

De kans is zelfs groot dat de sancties averechts werken, zegt Van Bergeijk. "In een land waartegen sancties worden genomen zie je vaak dat er juist meer steun ontstaat voor de regering, het rally around the flag-effect."

'Mensen aan de top merken er niks van'

De Russische zakenman Yuri Nemtsov, de broer van de in 2015 vermoorde Russische oppositieleider Boris Nemtsov, ziet dat om zich heen al gebeuren. "De sancties missen hun doel en werken averechts. De mensen aan de top die de beslissingen nemen, merken er niets van."

"Alle sancties die nu zijn ingevoerd, zoals het opschorten de vluchten tussen Europa en Rusland en een exportverbod op verschillende goederen, raken dat deel van de bevolking dat jullie juist steunt. In wezen maakt u de groep mensen die het Westen steunt hiermee kapot."

Van Bergeijk beaamt dat. "Mensen denken: Waarom moet ik nou getroffen worden terwijl Poetin degene is die het allemaal verzonnen heeft?"