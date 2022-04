Amsterdam en Pinoké delen punten na fraai hockeygevecht, Bloemendaal wint met Stockmann

In het derde kwart ontspon zich een fraai hockeygevecht. De verhoudingen keerden en via achtereenvolgens Lachlan Sharp, Tijn Lissone en Brent van Bijnen nam Amsterdam de voorsprong over tot 4-2. Vlot daarna bracht Dennis Warmerdam namens Pinoké de spanning terug met de 4-3. Amsterdam leek het momentum te pakken te hebben maar met zijn derde treffer uit een strafcorner zette Hendrickx de eindstand van 4-4 op het scorebord.

In Amstelveen opende Alexander Hendrickx de score voor Pinoké uit een strafcorner, waarna Trent Mitton wat terugdeed namens Amsterdam. Opnieuw wist Pinoké op voorsprong te komen en weer was het Hendrickx die scoorde uit een strafcorner.

De hockeytopper tussen Amsterdam en Pinoké is na een vermakelijke wedstrijd in 4-4 geëindigd. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op, aangezien nummer twee Kampong afgelopen dinsdag met 5-2 won van SCHC en de ploegen nu voorblijft.

Zondag Amsterdam-Kampong bij de NOS

Zondag staat in de hoofdklasse mannen de topper tussen Amsterdam en Kampong op het programma. Een samenvatting van dit duel is na afloop te zien op NOS.nl en in de NOS-app en in de uitzending van Studio Sport om 18.10 uur op NPO 1.