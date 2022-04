Realityster en influencer Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen ex-vriend Lil Kleine. Dat heeft haar advocaat Kim Beumer bekendgemaakt bij de talkshow Khalid & Sophie van BNNVARA, waar Vaes een interview gaf.

"Inmiddels is er aangifte gedaan door Jaimie, en een strafrechtelijk onderzoek neemt z'n koers", zei Beumer. Volgens de advocaat zijn er ook een aantal "civiele dingen" te regelen, zoals de opvoeding en verzorging van de 2-jarige zoon van Vaes en Lil Kleine, wiens echte naam Jorick Scholten is.

Vaes vertelde in het interview over haar relatie met Scholten, die ze als "giftig" omschreef. De rapper werd in februari gearresteerd op verdenking van mishandeling van Vaes, de twee waren toen nog bij elkaar. Scholten heeft het hoofd van Vaes tussen een autodeur geklemd, beelden daarvan werden verspreid door een roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer op Instagram.

Over die beelden wilde Vaes geen details kwijt, omdat er en strafrechtelijk onderzoek naar Scholten loopt naar aanleiding van het incident. Wel zei ze erover dat er "frictie" en "een woordenwisseling" aan vooraf ging. "En dan escaleert dat. Dat is wat er op die beelden te zien is."

Ibiza

Tijdens het interview werden ook beelden getoond van een gezamenlijke verklaring van Vaes en Scholten die was verspreid nadat Scholten op Ibiza was gearresteerd, wederom op verdenking van mishandeling van Vaes. In de verklaring zeggen de twee dat "de geruchten" over het incident "absoluut niet waar" zijn.

Ook over die avond wilde Vaes niet te veel kwijt, behalve dat er "het een en ander is gebeurd wat niet oké was." Ze zei dat ze inderdaad naar het politiebureau was gegaan om een verklaring af te leggen, die ze later weer introk. Als reden daarvoor gaf ze dat ze Scholten wilde beschermen. "Ik wilde helemaal niet dat het ging escaleren", zei ze. Ooggetuigen zouden Vaes die avond gewond en bebloed in de lobby van hun hotel hebben gezien.

Bekijk hieronder de reactie van Vaes op de verklaring na het voorval op Ibiza: