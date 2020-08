AZ treft Dinamo Kiev in voorronde CL, Willem II in EL tegen Niederkorn

AZ moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen Dinamo Kiev. Dat heeft zojuist de loting in Nyon uitgewezen. De wedstrijd in Oekraïne - vanwege de coronacrisis is er geen uit- en thuisduel - zal op dinsdag 15 of woensdag 16 september worden afgewerkt.

De winnaar van de tweestrijd gaat door naar de play-offs van de Champions League. Bij uitschakeling komt AZ, dat ook KAA Gent of Benfica had kunnen loten, in de groepsfase van de Europa League terecht.

AZ rekende in de vorige ronde ternauwernood af met Viktoria Plzen. Pas diep in de extra tijd kwamen de Alkmaarders dankzij een door Teun Koopmeiners benutte strafschop langszij, waarna in de verlenging de overwinning (3-1) werd veiliggesteld.

Nummer twee van Oekraïne

Dinamo Kiev is vijftienvoudig kampioen van Oekraïne en pakte daarvoor ook dertien keer de landstitel in de Sovjet-Unie. Het laatste kampioenschap dateert echter alweer van 2016. Sindsdien moest er genoegen nemen met de tweede plaats in de eindrangschikking achter Sjachtar Donetsk. Dit jaar bedroeg de achterstand maar liefst veertien punten.

Dinamo Kiev, dat afgelopen seizoen wel de nationale beker veroverde, won in 1975 en 1986 de Europa Cup II, het toenmalige Europese clubtoernooi voor bekerwinnaars.