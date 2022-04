Zeker twee doden bij aanslag Tel Aviv, dader na klopjacht uitgeschakeld

Op onderstaande beelden is te zien hoe mensen wegvluchten van de plek waar geschoten is.

De schutter wist na de aanslag aan de politie te ontkomen en vluchtte een woonwijk in. Agenten waren de hele nacht bezig met een grootschalige klopjacht en doorzochten huizen. Omwonenden werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Uiteindelijk werd de 29-jarige schutter in Jaffa gevonden, waar hij na een confrontatie met de antiterreureenheid van de politie werd doodgeschoten.

In het centrum van Tel Aviv zijn twee mensen gedood bij een aanslag, melden diverse media. Zeker dertien anderen zijn gewond geraakt, sommigen zijn er slecht aan toe. Een schutter opende het vuur op een menigte in een druk uitgaansgebied. De politie spreekt van een terroristische daad.

Het is de vierde aanslag in Israël in drie weken tijd. Eerder pleegden Arabische Israëliërs en een Palestijnse dader aanslagen in de steden Beër Sjeva, Hadera en Bnei Brak. Daarbij zijn in totaal 11 mensen gedood. Ook werden de afgelopen weken op de bezette Westelijke Jordaanoever bij verschillende incidenten zeker zeven Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen.