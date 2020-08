Peloton zegt adieu à Nice, Franse vluchters knokken om bolletjestrui

Tim 'El Tractor' De Clercq heeft zich aan kop van het peloton genesteld namens Deceuninck-Quickstep. Die ploeg heeft met geletruidrager Julian Alaphilippe en sprinter Sam Bennett veel belangen te verdedigen en dus is een ongevaarlijke kopgroep van drie voor hen een ideaal scenario.

Dat Oliver Naesen in de kopgroep zat, is opmerkelijk. De Belg heeft zelf een rappe sprint in de benen en zou een outsider zijn voor de zege vandaag. En dus laat Naesen zich terugzakken in het peloton. Hij heeft Cosnefroy in de kopgroep gebracht en gaat zich sparen.

Kopgroep: Jerome Cousin (Total-Direct Énergie), Benoît Cosnefroy (AG2R) en Anthony Perez (Cofidis)