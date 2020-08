Renners maken zich op voor sprint, drama voor virtuele bergkoning Perez

De treintjes worden gevormd. De ploegen van Viviani (Cofidis), Nizzolo (NTT) en Bonifazio (Total) laten zich gelden. En natuurlijk rijdt Deceuninck helemaal in het midden: voor Bennett en ook voor gele trui Alaphilippe.

Wie zijn de voornaamste kandidaten voor de zege als het op een sprint aankomt. Nou, denk aan Sam Bennett, Elia Viviani, Peter Sagan, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff en Cees Bol. En dan heb je nog een heleboel outsiders zoals Niccolò Bonifazio, Sonny Colbrelli, Luka Mezgec, Daryl Impey, Hugo Hofstetter, Matteo Trentin, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Oliver Naesen en wie weet Wout van Aert. Zeg het maar...

Met twee handjes rustig op zijn stuur komt Cousin als eerst door bij de tussensprint. De 20 punten zijn voor hem. Sagan is de snelste van het peloton voor Bonifazio, Nizzolo en Kristoff. Bekijk de volledige uitslag en de consequenties voor het klassement van de groene trui op Teletekst.

Over ruim 6 km krijgen we de enige tussensprint van de dag. Belangrijk voor mannen als Kristoff, Sagan en Trentin. Maar willen ze al kruit verschieten, zo kort voor de finish?

Jérôme Cousin is boven op de Col de l'Orme, pakt het laatste bergpuntje van vandaag en mag nu naar beneden zoeven richting Sisteron. Zijn voorsprong nog altijd 1.50.

Geen bolletjestrui, maar mitella voor pechvogel Perez - NOS

Het laatste koersuur is stilletjes aangebroken en dus loopt de voorsprong van koploper Cousin terug naar 1.33. De sprintersploegen zullen de Fransman liefst nog even laten bungelen. Kanshebber Nizzolo is daarin net teruggekeerd.

De voorsprong van eenzame vluchter Cousin op het peloton is nog 1.50. Deceuninck rijdt nog altijd op kop, maar zal allicht even inhouden. Sprinter Sam Bennett staat namelijk even langs de kant met een lekke band.

Voor de duidelijkheid: zelfs als Cosnefroy het laatste puntje op de Col de l'Orme zou pakken en zo net als Perez op 22 bergpunten zou komen, dan krijgt Perez vanavond de bergtrui mee naar zijn hotelkamer. Hij heeft namelijk vandaag meer tweepunters gepakt. En dus stoppen Cosnefroy en Peters met hun aanval.

De twee bergpuntjes op de Col des Lèques zijn voor Cousin. Maar krijgen we bijna 4.00 minuten achter hem nog een sprintje tussen zijn voormalig metgezellen Perez en Cosnefroy? We gaan het zien.

De persoon die we vandaag zoeken was actief in de Tour de France van 1981 en kwam uit de Lage Landen. De volgende aanwijzing is: De renner is kwestie won twee etappes maar niet individueel. Later vandaag volgen in Radio Tour de France meer aanwijzingen. Heb je suggesties? Mail naar [email protected] en maak kans op een schitterend NOS-wielrenshirt.

Touretappe 5 en 10 zijn het gevaarlijkst volgens veiligheidsmodel - NOS

Radio Tour de France en de Tour zijn dit jaar vijftig jaar aan elkaar verbonden. Om hier op gepaste wijze aandacht aan te schenken, wordt in elke uitzending van Radio Tour de France op NPO Radio 1 een duik genomen in de geschiedenis. Elke dag duikt Steven Dalebout het archief in: vandaag alles over de editie van 1981.

In Radio Tour de France hebben we dit jaar een nieuw spelletje: Raad de Renner. Cindy Pieterse - bekend van de Kwis Die Niet Te Googelen Is van de vorige jaren - moet aan de hand van een aantal tips een renner raden. Met hulp van de luisteraars! De eerste tip van vandaag is: Raad de Renner: De persoon die we vandaag zoeken was actief in de Tour de France van 1981 en kwam uit de Lage Landen Later vandaag volgen in Radio Tour de France meer aanwijzingen. Heb je suggesties? Mail naar [email protected] en maak kans op een schitterend NOS-wielrenshirt.

Van Aert: 'Mag kansen grijpen, maar denk niet dat dat vandaag zal zijn' - NOS

Perez en Cosnefroy hebben inderdaad de benen stil gehouden en worden nu al opgeslokt door het peloton. Dat betekent dat Perez de grote winnaar is van deze vlucht. Hij mag straks (waarschijnlijk) de bollentrui aantrekken.

L'histoire se repète. Weer sprint Perez rivaal Cosnefroy uit het wiel op weg naar de twee bergpuntjes op de tweede klim. Hij heeft met 22 punten (tegen 20 voor Cosnefroy) de bergtrui nu stevig in handen. Virtueel dan. Bekijk de puntenverdeling van de bergjes in de derde etappe via Teletekst.

En jawel, na een fel sprintje pakt Perez twee bergpunten. Hij neemt daarmee virtueel de bergtrui over van rivaal Cosnefroy, die het met een puntje moet doen. Maar er komen nog drie bergjes. Bekijk de puntenverdeling van de bergjes in de derde etappe via Teletekst.

Schitterend. Perez en Cosnefroy zijn nu al (1,7 km onder de top) aan het bakkeleien om de bergpunten op de top. Cousin heeft daar geen trek in en rijdt stoïcijns door.

Dan Martin staat al op 17.45: 'Gezien breuk in rug ging het beter dan verwacht' - NOS

De verregende openingsrit heeft namelijk al de nodige slachtoffers opgeleverd in alle gelederen van het peloton. Onder hen ook al de nodige grote namen, die graag een goed klassement hadden willen rijden.

Ook op NPO 1 zijn we begonnen met de uitzending. Stef Clement en Theo Bos zitten in de studio voor de analyse. Commentaar is van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Kijk live op NPO 1 of de livestream.

Sunweb-ploegleider Reef vertrouwt op Bol: 'Drie keer is scheepsrecht' - NOS

Bol put vertrouwen uit derde plaats: 'Wie weet is het nu een keertje raak' - NOS

Tim 'El Tractor' De Clercq heeft zich aan kop van het peloton genesteld namens Deceuninck-Quickstep. Die ploeg heeft met geletruidrager Julian Alaphilippe en sprinter Sam Bennett veel belangen te verdedigen en dus is een ongevaarlijke kopgroep van drie voor hen een ideaal scenario. Dat Oliver Naesen in de kopgroep zat, is opmerkelijk. De Belg heeft zelf een rappe sprint in de benen en zou een outsider zijn voor de zege vandaag. En dus laat Naesen zich terugzakken in het peloton. Hij heeft Cosnefroy in de kopgroep gebracht en gaat zich sparen. Kopgroep: Jérôme Cousin (Total-Direct Énergie), Benoît Cosnefroy (AG2R) en Anthony Perez (Cofidis)

De vier vluchters krijgen meteen de zege van het peloton en hebben nu al meer dan 2.00 voorsprong. Perez en Cosnefroy (beiden 18 punten) mogen hun strijd om de bolletjestrui dus gaan voortzetten op de vier gecategoriseerde klimmetjes. Cosnefroy heeft met Naesen een fijne ploegmaat bij zich. Kopgroep: Jerome Cousin (Total-Direct Énergie), Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy (AG2R) en Anthony Perez (Cofidis)

Christian Prudhomme heeft met zijn vlag gezwaaid en dus zijn we echt onderweg. Jerome Cousin ging als eerste en kreeg Oliver Naesen en Anthony Perez mee. Als Perez mee is, dan moet Benoît Cosnefroy natuurlijk ook mee om zijn bergtrui te verdedigen. En dat doet hij.

De derde Touretappe is vanaf 13.22 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

De renners zijn opgestapt voor de derde etappe in de Tour de France, een rit van 198 kilometer van Nice naar Sisteron. Maar eerst rijden ze nog vijf kilometer geneutraliseerd door de buitenwijken van Nice.

Alaphilippe draagt zege op aan overleden vader: 'Dat wilde ik zo graag' - NOS