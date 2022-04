Lamens uitgeschakeld in tweede ronde graveltoernooi in Bogotá

Voor Suzan Lamens zit het WTA-toernooi van Bogotá er na de tweede ronde op. De nummer 204 van de wereld verloor op het Colombiaanse gravel met 0-6, 6-0, 4-6 met 2-1 in sets van Irina Bara (Roe), die op de WTA-wereldranglijst 118de staat.

De service van de 22-jarige Lamens, die deze week haar debuut maakte in het hoofdschema van een WTA-toernooi, was in de eerste set ver onder maat: ze won op haar eerste opslag slechts één punt.

In de tweede set liep het beter en was het Bara die serverend stond te schutteren. In de derde set behield Bara bij 3-2 als eerste haar opslag. De Roemeense, die op 17 maart (ook in Colombia) verloren had van Lamens, hield vervolgens stand.

In de eerste ronde had Lamens nog een verrassende overwinning geboekt op de Australische Astra Sharma, de nummer 92 van de wereld.