Sponsoren gaan zelf niet naar WK voetbal in Qatar, nog geen besluit over reclames

Een reactie van de Albert Heijn bevestigt dat beeld. De supermarkt is aan het kijken "hoe we hier in Nederland het WK kunnen vieren en uitdragen dat wij supporter zijn van voetballend Nederland." Maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe dat eruit zal zien.

WK of Sint en Kerst?

Marktonderzoeksbureau Motivaction vindt het lastig om in te schatten hoeveel er wordt uitgegeven aan oranje-reclames. "Maar dat het om heel veel geld gaat is duidelijk", zegt Ruurd Hielkema. NU.nl melde dat in de zomer van 2021 Jumbo alleen al bijna 20 miljoen euro had uitgeven aan het EK en andere sportevenementen. Albert Heijn zat op 8 miljoen euro.

Het bureau ziet wel dat er vanuit de bedrijven iets minder budget dan normaal beschikbaar is. "Veel bedrijven hebben last van inflatie, dalende koopkracht en minder inkomsten, dus ook minder budget voor reclames." Ook van belang, zegt Hielkema, is dat het WK in november valt. "Ga je je in die periode dan richten op Sinterklaas en Kerst? Of op het WK? Daar moeten keuzes in gemaakt worden."