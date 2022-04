Bom op theater in Marioepol: hoe de Russen minstens tientallen burgers doodden

De Russen hebben vorige maand het theater in Marioepol gebombardeerd, terwijl er geen Oekraïense Azov-militairen in het gebouw aanwezig waren. Dat blijkt uit een reconstructie van de NOS en Nieuwsuur op basis van gesprekken met vijf ooggetuigen en berichten en video's op sociale media. Uit Telegramberichten valt bovendien af te leiden dat de Russen wisten of hadden kunnen weten dat er vluchtelingen zaten. Rusland beweert dat Azov het gebouw met vluchtelingen zelf heeft opgeblazen.

Het bombardement wordt gezien als een van de grootste oorlogsmisdaden in Oekraïne tot nu toe. Omdat er geen onafhankelijke journalisten in Marioepol meer zijn, het theater inmiddels in handen is van de Russen en er geen beelden zijn van slachtoffers die onder het puin liggen, was de toedracht lange tijd onduidelijk.

De aankondiging

Wie pro-Russische accounts op sociale media volgt kon al vermoeden dat er iets stond te gebeuren. Vier dagen voor de aanval schrijft de pro-Russische journalist Dmitri Stesjin op Telegram dat "Zelensky een provocatie aan het voorbereiden is". Oekraïense strijders zouden vrouwen, kinderen en oude mensen in het theater gevangen houden, om het gebouw daarna op te blazen. Het bericht wordt in verschillende vormen overgenomen en door honderdduizenden mensen gelezen.

Van tevoren Oekraïne de schuld in de schoenen schuiven lijkt een gebruikelijke tactiek aan Russische zijde. Een week eerder was hetzelfde gebeurd met de technische universiteit, een gebouw op 500 meter van het theater. Op Telegram werd door de pro-Russische leiding van de 'volksrepubliek' Donetsk gewaarschuwd dat het ultranationalistische Azov-bataljon het gebouw zelf ging opblazen. Een week later werd het gebouw getroffen, meldde de gemeente.

Het paradijs

Op een video die het Azov-bataljon die week publiceerde is te zien hoe in de gangen, trappen en hallen van het theater mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zich hebben geïnstalleerd. Onder het gebouw bevindt zich een massieve schuilkelder uit de Sovjettijd, een toevluchtsoord voor inwoners die in hun huis niet meer veilig zijn. Bovendien is het een van de drie locaties van waaruit mensen met bussen vertrekken om via een corridor de stad te ontvluchten naar Zaporizja, op twee uur rijden in Oekraïens gebied.

Het is ijskoud binnen. De inwoners houden zich warm met gordijnen en tapijten. Toch voelt het bijna als een paradijs, vertellen de ooggetuigen. Het gebouw is opgesplitst in verschillende delen, met elk aan het hoofd een vrijwilliger. Andere vrijwilligers koken buiten in een geïmproviseerde veldkeuken voor de gevluchte inwoners. Er is een medische post en flessen water worden rondgebracht. De Azov-strijders, waar van Russische zijde over wordt gesproken, zijn nergens te bekennen.

