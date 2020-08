Schulden en gemor binnen de organisatie: kickboksbond Glory staat op knappen

December 2019: de staredown tussen Badr Hari en Rico Verhoeven in hotel Papendal - ANP

Op het moment dat Nederland het kickboksen massaal lijkt te omarmen, stapelen de problemen bij de toonaangevende vechtsportbond Glory zich op. De kalender is leeggehaald, tientallen topsporters wachten in spanning af. "Die 3,5 miljoen Nederlandse kijkers voor Rico tegen Badr waren voor mij de kers op de taart. Een taart die ik al mijn hele leven aan het bakken was", zegt Cor Hemmers trots. Diezelfde Hemmers (64) legde een paar dagen geleden zijn taken neer als uitvoerend directeur sport en algemeen adviseur, nadat eerder in de week mediabedrijf Talpa al had besloten het doorlopende contract over de uitzendrechten van Glory-evenementen per direct te ontbinden. Wel is hij bereid terug te keren, "als ze hun problemen hebben opgelost". En dat terwijl in december vorig jaar alles nog op zijn plek viel. Met als klapper de twee zwaargewichten Rico Verhoeven en Badr Hari in de ring, het gevecht van de eeuw in de mooist denkbare ambiance. Bekijk hieronder een reportage over het gevecht tussen Verhoeven en Hari vorig jaar december.

Bekijk de bewogen titelstrijd Verhoeven-Hari en alles daaromheen - NOS

"Een uitverkocht Gelredome, talloze aanwezige prominenten uit de televisie- en sportwereld", somt Hemmers op. "Deze avond was het bewijs dat het imago van de sport allang de goede kant was opgetrokken. Er dienen zich al andere sponsoren en nieuwe investeerders aan. De belangstelling voor de sport is inmiddels heel breed gedragen." En toch nadert het einde van een tijdperk, want het rommelt binnen de organisatie. Glory zou kampen met een miljoenenschuld, waarbij de coronacrisis de genadeklap zou zijn. Oude marinebasis Zover is het echter nog niet, al worden sporters inmiddels wel ongeduldig. Wereldkampioen Verhoeven houdt de vinger aan de pols bij Glory, dat zelf nauwelijks naar buiten treedt met nieuws. Eind juli werden twee evenementen aangekondigd in een oude marinebasis in Katwijk, maar die zijn inmiddels geschrapt. De 28-jarige Yousri Belgaroui zou in actie komen tijdens dat toernooi, maar heeft zijn trainingsschema inmiddels omgegooid om een verbouwing aan zijn huis te voltooien. "Over vier weken verwachten we een kleintje", vertelt hij verheugd. "Ze zeggen dat de geboorte van een kind het mooiste is dat je kunt meemaken. Maar het zal denk ik een zware concurrentiestrijd worden met het kickboksen, want ik leef voor die sport. Als je in de ring staat, is dat echt een explosie van emoties."

Een goede voorbereiding op een wedstrijd kost een sporter zeker vijftig dagen. "Maar als de geruchten kloppen dat ze later in de maand met hulp van een nieuwe mediapartner iets willen organiseren, dan zou dat voor ons nog wel kunnen. Ik leg alles neer om daar dan te knallen. Ik wil als kickbokser mijn toekomst veiligstellen." Er is in het kickboksen geen overkoepelende organisatie, legt Hemmers uit. "Degene die de beste is bij de bond waar alle toppers van dat moment in zijn of haar klasse onder contract staan, is de wereldkampioen." En die bond is Glory nu, zonder enige twijfel. Maar niet voor het eerst zou een toonaangevende organisatie ten onder gaan, zoals met voorloper K-1 gebeurde. Belgraoui wil niet op de zaken vooruitlopen. "De hoop dat het goedkomt is te groot om twijfel de ruimte te geven." Groot offer Zeker de wat minder bekende vechters worden de dupe van alle onzekerheid. Voor hen is het relatief een groot offer om in hun lichaam te blijven investeren in de huidige onzekerheid. Lorena Klijn debuteerde eind februari in Utrecht op het hoofdtoneel tijdens Glory 75, voorlopig het laatste kickboksgala dat onder de huidige vlag gehouden werd. "Het zijn prachtige evenementen om bij aanwezig te mogen zijn. Al heb ik er op het moment zelf weinig van meegekregen. Ik was heel erg in mezelf gekeerd."