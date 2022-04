Tweedehandsauto fors duurder: 'Lijkt wel de woningmarkt, gekkenhuis'

"Het is een gekkenhuis, het lijkt net de woningmarkt", zegt salesmanager Marcel Westland van Toyota Hilversum. "En net als bij de huizenmarkt zijn vooral de starters de dupe van die stijgende prijzen." Want iemand die zijn tweedehandsauto voor een nieuwe inruilt bij de dealer krijgt er relatief meer voor terug dan voorheen. Maar mensen die hun eerste auto kopen hebben dat voordeel niet.

Door verschillende oorzaken is er een groot tekort aan occasions in Nederland (zie kader). Als gevolg van die schaarste zijn de prijzen tot recordhoogte gestegen. Waar een gemiddelde tweedehandsauto in 2020 gemiddeld 17.714 euro kostte, was dat in februari 22.370 euro. Deze cijfers van platform Autoscout24 suggereren een prijsstijging van ruim 25 procent in twee jaar tijd.

"Kijk, tegenwoordig zitten we met zo'n 150 handelaren online op dezelfde tweedehandsauto te bieden." Autoverkoper Menno van Kommer zegt het hoofdschuddend vanachter zijn bureau bij garage Willem Veldhuizen in Loosdrecht. Naar eigen zeggen heeft hij nooit eerder in zijn 36-jarige carrière zo'n oververhitte tweedehandsautomarkt meegemaakt.

Een verdieping lager loopt een ouder echtpaar dat onlangs een occasion heeft aangeschaft. De man en vrouw blijven liever anoniem, maar willen wel vertellen over hun aankoop. "Het is een Toyota Verso-s", zegt de man. "We hebben hem via het internet gevonden." Schrokken ze toen ze de prijzen gingen vergelijken? "Nee", zegt de vrouw nuchter.

De afgelopen maanden is het leven nou eenmaal veel duurder geworden, "dat zie je overal in het nieuws", zegt ze. Vandaag nog werd bekend dat de inflatie sinds april 1976 niet meer zo hoog is geweest als afgelopen maand. "Maar als je iets wilt, dan zal je ervoor moeten betalen", sluit de vrouw af.

Geen grote showroom

Het contrast tussen de steriele showroom in Hilversum en het kantoor van Menno van Kommer in Loosdrecht is groot. Het is een barak van zo'n 3 bij 5 meter met een tafel, een bureau, een koelkastje en een koffieautomaat. Aan tafel zitten Fleur (22) en Leander (28). "We wilden hier eigenlijk een Ford Fiesta kopen, maar we zijn niet blij met de voorgestelde inruilwaarde", zegt Leander.

Gezien de hoge prijzen had het tweetal verwacht dat hun donkergroene Mini Cooper meer zou opleveren. Fleur: "Maar de prijs waarvoor die gemiddeld op internet wordt verkocht ligt twee derde lager dan waarvoor we hem nu zouden verkopen." De aanschaf van de Fiesta gaat daarom niet door.

Omdat ze hebben gespaard kunnen Fleur en Leander wel een nieuwe auto betalen. "Maar we merken zeker dat alles duurder wordt. Het is jammer dat mijn salaris niet meestijgt", zegt Leander, die werkzaam is in elektrotechniek. "Ik heb al een jaar geen nieuwe cao."

Het tweetal verlaat het terrein en Van Kommer blijft achter tussen de auto's. Tussen de bewolking door schijnt even de zon, maar er staat ook een flinke wind. "Wat ze voor hun auto wilden hebben was onrealistisch", zegt de verkoper.

Volgens hem staan de winstmarges voor autohandelaren flink onder druk. "Ook aan de inkoopzijde betalen we fors meer. Gelukkig hebben wij geen grote showroom met een hoge huur", zegt hij met een grijns.