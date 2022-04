ANWB verwacht opnieuw drukke spits door buien en windstoten

De ANWB verwacht opnieuw een drukke spits als gevolg van het onstuimige weer. Vanochtend was het vanwege regenbuien en een stevige wind de drukste spits van het jaar, met een kleine 900 kilometer file.

Op dit moment trekken vanuit het westen buien over, met kans op hagel, onweer en windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Aan zee zijn uitschieters tot 95 kilometer per uur mogelijk. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de windstoten.

"Vooral lege vrachtwagens en busjes kunnen daar last van hebben", zegt de ANWB. "We adviseren om twee handen aan het stuur te houden."

Extra voorzichtig

Rond 15.30 uur stond het vast over zo'n 80 kilometer, vooral door bijzondere oorzaken zoals spoedreparaties. De grootste vertraging in de avondspits verwacht de ANWB tussen 17.00 en 18.00 uur. Aan het begin van de avond neemt de drukte waarschijnlijk weer af.

Op het hoogtepunt van de ochtendspits, rond 08.50 uur, stond het op A- en N-wegen vast over 887 kilometer. De vertraging in minuten bleef volgens de ANWB beperkt.

De drukte kwam vooral doordat de dagelijkse files langer waren dan normaal. Veel mensen reden extra voorzichtig en dus langzamer, aldus de verkeersdienst. Er gebeurden maar weinig ongelukken.