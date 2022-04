Emmen steekt nog eens 5,5 miljoen in dierenpark Wildlands

De gemeente Emmen springt opnieuw bij om dierenpark Wildlands en het bijhorende Atlas Theater te redden. Net als vorig jaar mag het attractiepark 5,5 miljoen euro extra lenen.

Wildlands heeft zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie, meldt RTV Drenthe.

Naast de extra lening kan Wildlands ook rekenen op een bedrag van 625.000 euro vanwege onvoorziene kosten door de coronamaatregelen. Zo moest het park in 2021 vanwege het virus een groot deel van het jaar dicht. Ook wordt de huur over 2021 gedeeltelijk kwijtgescholden; een bedrag van ruim 328.000 euro.

De gemeente Emmen wijst erop dat Wildlands niet alleen een tijdlang dicht moest maar ook veel extra kosten moest maken om het park coronaproof te maken. Er was geld nodig voor handhavers van de coronamaatregelen, het aanpassen van de looproutes, extra schoonmaakkosten en het aanpassen van de ict-voorzieningen.

Wildnights

Ook heeft Wildlands veel geld gestopt in een aantal evenementen zoals Wildnights en het winterplein, die uiteindelijk afgeblazen moesten worden vanwege de lockdown.

Zonder steun zou het park afkoersen op een verlies van 2,3 miljoen euro, zegt de gemeente die ondanks alle tegenvallers vindt dat Wildlands "best een goed jaar" heeft gedraaid. Het bezoekersaantal in 2021 was met 516.000 bijna gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Toen waren het er 560.000.

De gemeente heeft nu voor een bedrag van 68 miljoen euro aan leningen uitstaan bij Wildlands. Het moderne attractiepark is de opvolger van Dierenpark Emmen, voor veel mensen beter bekend onder de oude naam Noorder Dierenpark. Dierenpark Emmen sloot eind 2015. Enkele maanden later ging Wildlands Adventure Zoo Emmen open.