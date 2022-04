Herten Oostvaardersplassen te alert voor jagers, klein deel afgeschoten

Staatsbosbeheer heeft de afgelopen winter 157 edelherten afgeschoten in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Dat is beduidend minder dan de 1400 herten die afgeschoten moesten worden voor een 'goede balans' in het gebied.

"Het is zoals het is", zegt boswachter Hans-Erik Kuypers bij Omroep Flevoland.

Volgens hem konden de jagers hun opdracht niet afmaken omdat de herten de afgelopen relatief zachte winter "actief en alert" waren. Daardoor was het voor de faunabeheerders lastig om de grote grazers te benaderen en ze af te schieten. Met andere woorden: de edelherten gingen er te snel vandoor. Volgens Kuypers worden in koudere periodes doorgaans meer dieren afgeschoten.

Paarden blijven gewoon staan

Het terugdringen van het aantal heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen is wel volgens plan gegaan. Deze grote grazers zijn volgens Hans-Erik Kuypers veel gemakkelijker te benaderen. "De paarden blijven gewoon wel staan en we hebben een groot deel in de vangweide gehad; dan gaat het op een andere manier. De heckrunderen zijn ook niet zo vluchtig."

De provincie Flevoland besloot vijf jaar geleden om het wildbeheer in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer te laten uitvoeren. Sinds die tijd berekent Staatsbosbeheer precies hoeveel grote grazers gezond kunnen leven in het gebied. Voor een goede balans zouden er nu maximaal 500 dieren moeten zijn. Maar het zijn er dus veel meer.

Jachtseizoen gesloten

In snel tempo alsnog meer herten afschieten, is verboden. Het jachtseizoen is gesloten, want het broedseizoen is aangebroken.